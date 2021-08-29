COMBOnation part 13: забор в стиле стрит-арт

17:24, 29.08.2021 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Старо-Татарской слободе в Казани проходит 13-й международный турнир по брейкингу и стрит-арту COMBOnation part 13.  Уличные художники из России и стран ближнего зарубежья украсят забор на одном из туристических маршрутов в историческом центре столицы Татарстана.


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