С возвращением: как проходит XII этнический фестиваль «Крутушка»

В последние выходные августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса "Байтик" под Казанью проходит XII этнический фестиваль "Крутушка", где встречаются ценители современной этно-музыки и фольклора. Гости двухдневного мероприятия также могут могут попробовать себя в роли гончара или ткача, поиграть на необычных музыкальных инструментах, послушать лекции, купить сувенир на традиционной ярмарке ремесленников.
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