10 фото недели: репетиции, концерты, вернисажи

Традиционная фотоподборка «Реального времени» о событиях уходящей недели — на этот раз с культурным уклоном. Казанцы и их гости могли побывать на «промежуточной» выставке Андрея Есионова, посетить премьерный вернисаж Сергея Шойгу, отдохнуть от изнуряющей жары на open‑air Эльмира Низамова. А впереди — музыкальные и театральные премьеры, к одной из них в эти дни готовятся воспитанники «Созвездия-Йолдызлык».
Фото: Максим Платонов
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