10 фото недели: репетиции, концерты, вернисажи

00:00, 22.08.2021 10
1/10

Традиционная фотоподборка «Реального времени» о событиях уходящей недели — на этот раз с культурным уклоном. Казанцы и их гости могли побывать на «промежуточной» выставке Андрея Есионова, посетить премьерный вернисаж Сергея Шойгу, отдохнуть от изнуряющей жары на open‑air Эльмира Низамова. А впереди — музыкальные и театральные премьеры, к одной из них в эти дни готовятся воспитанники «Созвездия-Йолдызлык».

  • 1—2. На открытии выставки московского художника Андрея Есионова «Предварительные итоги».
  • 3—5. В новой арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» на репетиции спектакля «Изобретательная влюбленная».
  • 6—8. На творческом вечере композитора Эльмира Низамова во дворе Нацмузея РТ.
  • 9—10. На открытии выставки «Творчество ради жизни» министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу.

Фото: Максим Платонов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи