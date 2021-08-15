10 фото недели: снято в «зрительном зале»

00:00, 15.08.2021 10
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Традиционная фотоподборка за последние семь дней на этот раз о нас. Ежедневно мы смотрим, наблюдаем, разглядываем. То есть все мы — зрители. Вот каким получился этот «зрительный зал» у фотокорреспондентов «Реального времени».

  • 1. На встрече с участниками шоу Who is Russia.
  • 2 — 3. На премьере спектакля «О чем поют деревья» в парке Горького.
  • 4. На презентации реставрационных работ в мечети «Иске Таш».
  • 5 —8. На ретроспективной выставке фотохудожника Ляли Кузнецовой «Дорога…».
  • 9. На матче отборочного раунда Лиги конференций «Рубин» — «Ракув».
  • 10. На пленарной дискуссии онлайн-форума «100% Татарстан. Образование. Наука. Технологии. Рынок труда».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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