«Я выбираю небо! — 2021». Как в Казани отметили День воздушного флота России

Сегодня на площадке у центра семьи «Казан» прошел ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Гвоздем обширной программы стало выступление авиационной группы «Стрижи». А в акватории Казанки параллельно проходили соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту.
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