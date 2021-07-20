Курбан-байрам в мечети Марджани: молитва на свежем воздухе и с учетом «ковидной» разметки

06:23, 20.07.2021 37
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  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов
  • Радиф Кашапов

Сегодня в Казани начали отмечать Курбан-байрам. В этом году, так же, как и в прошлом – из-за коронавируса - в мечети могут находиться до 100 человек, используя маски и отдельные молитвенные коврики, остальным рекомендуют молиться на примечетной территории.


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