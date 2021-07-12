«Эффект бабочки» — на защиту окружающей среды: 3-метровая инсталляция из отходов в Горкинско-Ометьевском лесу

17:00, 12.07.2021 26
1/26
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу открылась 3-метровая инсталляция из перерабатываемого пластика. Арт-объект появился в рамках проекта «Казань — город без отходов». Инсталляция «Эффект бабочки» размером 3,3*3,2 метра полностью изготовлена из перерабатываемых материалов: металлического каркаса и покрытия из пластиковой упаковки. Проект арт-объекта был выбран в ходе конкурса среди жителей Казани. Автор проекта и победитель конкурса — 35-летний казанский архитектор Алексей Лазарев — уже создавал малые архитектурные формы и городские арт-объекты, в том числе на тему экологии, и получал за них профессиональные награды.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи