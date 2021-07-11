10 июльских фото недели

00:00, 11.07.2021 10
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Лето. Июль. Жара. Самое время отдыхать! Где? Да где угодно! В парке, на велодорожке, в музее и просто на природе. Фотоподборка «Реального времени» — о летних развлечениях уходящей недели.

  • 1—4. Летний фестиваль Arenaland 2021.
  • 5. На выставке «Искусство ковра — эволюция смыслов».
  • 6—7. Выставка «Старинный Чистополь. Возрождение».
  • 8. Казанский велодевичник — 2021.
  • 9—10. Urban Games в парке «Урам».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Антон Журавлев


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