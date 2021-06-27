10 фото недели: празднуем!

Текущая неделя оказалась богата на праздники. В Суконной слободе отметили Духов день, в Камаловском театре — завершение сезона, на съемочной площадке нового сериала «Бер-бер хәл» («Был случай») — запуск проекта, ну а завершилась неделя любимым татарским праздником — Сабантуем. Как Казань празднует — в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Ринат Назметдинов, Василий Иванов
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