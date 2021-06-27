10 фото недели: празднуем!

00:00, 27.06.2021 10
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Текущая неделя оказалась богата на праздники. В Суконной слободе отметили Духов день, в Камаловском театре — завершение сезона, на съемочной площадке нового сериала «Бер-бер хәл» («Был случай») — запуск проекта, ну а завершилась неделя любимым татарским праздником — Сабантуем. Как Казань празднует — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—3. Духов день в Суконной слободе.
  • 4. Костюмерная театра им. Г. Камала.
  • 5—7. Съемки татароязычной мелодрамы «Бер-бер хәл».
  • 8—10. На открытии студии национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова в КИУ.

Фото: Ринат Назметдинов, Василий Иванов


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