Закулисье театра им. Камала: тысяча и один костюм и вид с крыши

Сегодня в стенах театра им. Камала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с блогерами и журналистами, рассказала им, что ждет театр, музеи и в целом культуру республики в ближайший год. Потом для гостей провели экскурсию по закулисью театра: завлит Нияз Игламов показал пошивочный и бутафорский цехи, костюмерную. На вопрос, сколько же там костюмов, ответить не смог, но пошутил, что всегда отвечают: тысяча и один. После того как гости прошли по всем закулисным помещениям, им предложили подняться на крышу театра — оттуда открывается прекрасный вид на город.
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