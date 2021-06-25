Закулисье театра им. Камала: тысяча и один костюм и вид с крыши

23:51, 25.06.2021 33
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в стенах театра им. Камала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с блогерами и журналистами, рассказала им, что ждет театр, музеи и в целом культуру республики в ближайший год. Потом для гостей провели экскурсию по закулисью театра: завлит Нияз Игламов показал пошивочный и бутафорский цехи, костюмерную. На вопрос, сколько же там костюмов, ответить не смог, но пошутил, что всегда отвечают: тысяча и один. После того как гости прошли по всем закулисным помещениям, им предложили подняться на крышу театра — оттуда открывается прекрасный вид на город.


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