Казань принимает Лигу исторических городов

В России впервые проходит всемирная конференция Лиги исторических городов, и хозяйкой форума выступила Казань. Представители более 200 городов собрались обсудить историко-культурное наследие, как основу национально-культурной и местной идентичности. В связи с пандемией представители Лиги исторических городов впервые собрались в новом формате — очно-дистанционном. Часть участников смогли присутствовать лично, но некоторые выступали с докладами онлайн.
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