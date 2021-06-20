10 фото недели: символы счастья и здоровья

В чем счастье? В долголетии, утверждали древние китайцы, знатности, богатстве и многом другом. А еще счастье в том, чтобы дети были здоровы, с чем в Татарстане, безусловно, станет лучше после открытия нового медцентра на базе ДРКБ. О разных символах счастья — фотоподборка «Реального времени».
Фото: Ринат Назметдинов, Василий Иванов
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