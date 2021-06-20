10 фото недели: символы счастья и здоровья

00:00, 20.06.2021 10
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В чем счастье? В долголетии, утверждали древние китайцы, знатности, богатстве и многом другом. А еще счастье в том, чтобы дети были здоровы, с чем в Татарстане, безусловно, станет лучше после открытия нового медцентра на базе ДРКБ.  О разных символах счастья — фотоподборка «Реального времени».

  • 1. Фотовыставка «Татарстан на памятных монетах».
  • 2—5. На открытии выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».
  • 6—8. На открытии Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ.
  • 9—10. На открытии студии национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова в КИУ.

Фото: Ринат Назметдинов, Василий Иванов


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