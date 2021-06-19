Эчпочмак, баранья нога и вяленый гусь: в КИУ открылась студия Юнуса Ахметзянова

Студию национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова открыли вчера в Казанском инновационном университете. Студию построили в первую очередь для студентов КИУ факультета технологии продуктов общественного питания, а также для представителей ресторанного бизнеса. Открывали ее ректор Асия Тимирясова, президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова и дочь Ахметзянова — Фарида Давидова.
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