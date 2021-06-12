ACA в Казани: турнир российской лиги смешанных единоборств в «Татнефть Арене»

09:00, 12.06.2021 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

11 июня в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» прошел турнир крупнейшей российской лиги смешанных единоборств ACA. В главном бою вечера бразилец Хердесон Батиста победил техническим нокаутом в третьем раунде россиянина Венера Галиева. В легком весе представитель Татарстана Сергей Яковлев победил Арсения Яцынова единогласным решением судей. Этот поединок – в фоторепортаже «Реального времени».


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