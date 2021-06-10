Жесткая антиутопия от Башдрамтеатра: в Казани на «Наурузе» представили «Гульбустан»

23:00, 10.06.2021 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани на фестивале «Науруз» Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури представил спектакль «Гульбустан» по мотивам пьесы Кадыра Даяна «Тансулпан». Автор инсценировки — Дамир Юсупов, режиссер Айрат Абушахманов.


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