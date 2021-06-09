«Ария» в Казани: подарки и развлечения времен развитого социализма и юбилейный концерт

Сегодня в «Татнефть-Арене» состоится концерт легендарной группы «Ария» "Гость из царства теней", приуроченный к 35-летию коллектива. Перед выступлением музыканты «Арии» побывали в КЦ «Московский», где развернута экспозиция «Джинсы как культ. 10 лет спустя», и подарили Музею соцбыта – организатору выставки» - раритетную самодельную гитару 1970-х годов.
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