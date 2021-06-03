Код предмета — 01: как в Казани проходит ЕГЭ по русскому языку

Сегодня проводится самый массовый единый государственный экзамен — по русскому языку. Он является обязательным. Для получения аттестата о среднем общем образовании участник ЕГЭ, выпускник текущего года, должен преодолеть минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и набрать не менее 24 баллов. ЕГЭ по русскому языку в Татарстане будут сдавать 16 034 участника, из них 15 196 выпускников текущего года, 688 выпускников прошлых лет, 150 выпускников учреждений среднего профессионального образования.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым