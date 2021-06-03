Код предмета — 01: как в Казани проходит ЕГЭ по русскому языку

12:50, 03.06.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня проводится самый массовый единый государственный экзамен — по русскому языку. Он является обязательным. Для получения аттестата о среднем общем образовании участник ЕГЭ, выпускник текущего года, должен преодолеть минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и набрать не менее 24 баллов. ЕГЭ по русскому языку в Татарстане будут сдавать 16 034 участника, из них 15 196 выпускников текущего года, 688 выпускников прошлых лет, 150 выпускников учреждений среднего профессионального образования.


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