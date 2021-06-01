«Мой бизнес помогает»: юные предприниматели вышли на крышу

20:30, 01.06.2021 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани на бульваре-крыше ТЦ KazanMall стартовала серия благотворительных ярмарок с участием юных предпринимателей. Выручка от продажи произведенной ими продукции будет направлена на поддержку Детского казанского хосписа.


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