10 результативных фото недели

На этот раз фотоподборка «Реального времени» за минувшие семь дней — о результатах. Концерт Сергея Мазаева — плод многолетнего труда на музыкальном поприще. Обновленные медресе «Мухаммадия» и памятник Ленину — итог работы реставраторов и строителей. Окончание учебы выпускников-суворовцев, потом и кровью взятый вес у гиревиков… А для борзых, «сбежавшихся» на Кубок Казанки, главный результат — пойманный механический заяц!
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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