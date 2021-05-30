10 результативных фото недели

00:00, 30.05.2021 10
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На этот раз фотоподборка «Реального времени» за минувшие семь дней —  о результатах. Концерт Сергея Мазаева — плод многолетнего труда на музыкальном поприще. Обновленные медресе «Мухаммадия» и памятник Ленину — итог работы реставраторов и строителей. Окончание учебы выпускников-суворовцев, потом и кровью взятый вес у гиревиков… А для борзых, «сбежавшихся» на Кубок Казанки, главный результат — пойманный механический заяц!

  • 1. Открытие после реставрации памятника В.И. Ульянову-Ленину на площади Свободы в Казани.
  • 2. Концерт Сергея Мазаева с джаз-оркестром Сергея Васильева на фестивале «Джаз-КроссоверФест-Казань».
  • 3. Последний звонок в Казанском суворовском училище.
  • 4—5. Чемпионат Европы по гиревому спорту в Казани.
  • 6. Экскурсия в медресе «Мухаммадия» после окончания ремонтно-реставрационных работ.
  • 7—8. Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани.
  • 9—10. Чемпионат Российской кинологической федерации по курсингу и IV Кубок Казанки.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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