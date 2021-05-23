Не только красивая, но и талантливая: как выбирали «Мини-мисс Татарстан-2021»

Сегодня на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая прошел финал XX Юбилейного республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан-2021». 30 участниц соревновались в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Общий танец».
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