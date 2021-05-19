Борт с чемпионами: ватерполисты «Синтеза» привезли в Казань «золото»

23:10, 19.05.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня утром ватерполисты спортклуба «Синтез» выиграли «золото» чемпионата России. Вечером того же дня спортивных героев с главным трофеем встречали дома в аэропорту. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».


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