10 фото недели: «Скорбим. Гимназия №175. 11.05.2021»

11 мая Татарстан оцепенел от ужаса и горя: в этот день по вине обезумевшего стрелка погибли семь восьмиклассников и два учителя гимназии №175. Еще 21 человек был ранен и получил серьезные травмы. Фотоподборка «Реального времени» — о событиях, связанных с чудовищной трагедией.
Фото: Максим Платонов
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