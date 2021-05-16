10 фото недели: «Скорбим. Гимназия №175. 11.05.2021»

00:00, 16.05.2021 10 2
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11 мая Татарстан оцепенел от ужаса и горя: в этот день по вине обезумевшего стрелка погибли семь восьмиклассников и два учителя гимназии №175. Еще 21 человек был ранен и получил серьезные травмы. Фотоподборка «Реального времени» — о событиях, связанных с чудовищной трагедией.

  • 1—3. 11 мая. Около гимназии №175.
  • 4—7. 12 мая. Самосыровское кладбище. Похороны жертв трагедии.
  • 8—10. 12 мая. Советский районный суд Казани. Процесс по избранию меры пресечения Ильназу Галявиеву.

Фото: Максим Платонов


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06:22
    Силы духа и тела всем.
    Надо жить дальше.
    Помню и скорблю вместе со всеми.
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  • Анонимно 07:59
    Надо запретить все виды оружия. Никому не нудны эти оружия . Зачем в мирные время продавать оружия. Это лоби фед.министров.Они деньги делают на горе людей.
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