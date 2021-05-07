«Большой шлем» в «Татнефть Арене»: дзюдоисты борются за олимпийский рейтинг

В «Татнефть Арене» проходит турнир мировой серии «Большой шлем» по дзюдо, на котором ведущие спортсмены со всего мира ведут борьбу за квалификационные очки в рейтинг для отбора на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях принимают участие свыше 400 спортсменов из 83 стран.
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