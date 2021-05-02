«Праздник победы жизни над смертью»: пасхальные богослужения в Благовещенском соборе

Светлый праздник Пасхи встретили православные верующие в ночь на 2 мая. Глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского Кремля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса православные храмы были закрыты для прихожан на праздник в честь Воскресения Христова. В этом году их решили не закрывать.
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