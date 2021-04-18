Экстремальный, экспериментальный: открытие летнего сезона в парке «Урам»

Сегодня в Казани открыли летний сезон в экстрим-парке «Урам». Он расположен под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны.
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