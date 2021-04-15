«Иваново детство» в казанском ТЮЗе: «тихонечко вспомнить» войну

22:00, 15.04.2021 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казанском ТЮЗе долгожданная премьера — спектакль «Иваново детство» в постановке Антона Федорова. Из-за пандемии премьеру перенесли — она была запланирована еще на прошлый год, но теперь у казанцев будет своя версия знаменитого рассказа Владимира Богомолова. Сам тюзовский режиссер определяет спектакль как «попытку тихонечко вспомнить», потому что громкой памяти о войне много. В спектакле заняты Нияз Зиннатуллин, Михаил Меркушин, Алексей Зильбер, Александр Яндаев, Сергей Мосейко, Полина Малых и другие артисты театра.


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