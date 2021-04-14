Припек на 25 тонн: БКК запустил новую новую линию формовых хлебов

19:00, 14.04.2021 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Казанский Булочно-кондитерский комбинат сегодня запустил новую линию по выпуску формовых пшеничных и ржаных хлебов мощностью 25 тонн в сутки. Теперь ежесуточное производство формового хлеба на предприятии вырастет до 75 тонн.


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