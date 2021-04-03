Казанский профессиональный бокс: красивый, но беспощадный

Сегодня в Казани прошел международный турнир по профессиональному боксу М13. В главных боях выступили чемпионка мира по версиям WBF, WIBF и GBU Фатима Дудиева из России, казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова и казанский боксер Виталий Петряков, который является действующим чемпионом мира среди молодежи по версии WBC.
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