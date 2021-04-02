«Время и деньги»: совместный проект Нацмузея и Нацбанка Татарстана

Экспозиция «Время и деньги», созданная Национальным музеем Татарстана совместно с Отделением — Национальным банком по РТ Волго‑Вятского Банка России посвящена многовековой истории денег — от времен расцвета Волжской Булгарии до наших дней, способам их защиты, перевозки, хранения и подсчета. Обо всем этом можно узнать в Нацмузее до 25 апреля.
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