«Время и деньги»: совместный проект Нацмузея и Нацбанка Татарстана

19:00, 02.04.2021 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Экспозиция «Время и деньги», созданная Национальным музеем Татарстана совместно с Отделением — Национальным банком по РТ Волго‑Вятского Банка России посвящена многовековой истории денег — от времен расцвета Волжской Булгарии до наших дней, способам их защиты, перевозки, хранения и подсчета. Обо всем этом можно узнать в Нацмузее до 25 апреля.


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