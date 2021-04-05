Как проходит вакцинация сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез»

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» привились от коронавируса на базе Казанской городской клинической больницы №7. Вместе со всеми желающими прививку получило руководство химгиганта, в том числе генеральный директор предприятия Фарид Минигулов. Записаться на получение прививок от COVID–19 работники КОС могли с 19 января. Сейчас для профилактики доступна вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Перед процедурой сотрудники КОС проходят предварительную проверку здоровья. Вакцинация для всех работников добровольная.
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