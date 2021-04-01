Как в Казани прошел день Смехова

22:01, 01.04.2021 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарской филармонии с творческим вечером выступил актер, телеведущий и литератор Вениамин Смехов. В программе «День смеха — день Смехова» он собрал трогательные, шутливые и лирические стихи русских и советских поэтов и поделился воспоминаниями.


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