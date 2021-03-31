«Проблемы бизнеса решаемы»: о чем предприниматели говорили с президентом Татарстана

12:45, 31.03.2021 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с общественными представителями Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей в муниципальных районах и городских округах. На встрече обсуждались такие вопросы, как поправки к закону о материнском капитале, важность создания рабочих мест в пригородах, льготы для бизнеса в законе о патентной системе и др.


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