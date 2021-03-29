«Дорога жизни»: жильцы СНТ «Щербаковка» боятся «оказаться в резервации»

00:00, 29.03.2021 50
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Больше 100 садоводов и жильцов СНТ «Щербаковка» близ Дербышек вот-вот окажутся отрезанными от своего дачного товарищества. Дорогу, которой они пользовались не один десяток лет, еще полгода назад закрыл «Волго-Вятскуправдор» во время капремонта федеральной трассы М 7 «Волга», признав ее незаконной. А временный зимний путь, который люди сами проложили к своим участкам, грозит в ближайшие дни превратиться в болото.


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