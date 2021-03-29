«Дорога жизни»: жильцы СНТ «Щербаковка» боятся «оказаться в резервации»

Больше 100 садоводов и жильцов СНТ «Щербаковка» близ Дербышек вот-вот окажутся отрезанными от своего дачного товарищества. Дорогу, которой они пользовались не один десяток лет, еще полгода назад закрыл «Волго-Вятскуправдор» во время капремонта федеральной трассы М 7 «Волга», признав ее незаконной. А временный зимний путь, который люди сами проложили к своим участкам, грозит в ближайшие дни превратиться в болото.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым