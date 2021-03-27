Юбилейная «Тантана»: врачи-ведущие, счастливые лауреаты и нежный поцелуй Салавата

Сегодня в театре им.Камала в Казани прошла церемония вручения театральной премии «Тантана-2021». Почетная миссия назвать победителей в каждой номинации досталась врачам, которые боролись и продолжают бороться за здоровье граждан в «красных» зонах.

Церемония «Тантана» прошла в Казани в десятый раз. Оргкомитетом было рассмотрено 67 заявок.