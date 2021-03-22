Кому достанется «Золотая клюшка»? В Казани стартовал турнир по флорболу

19:46, 22.03.2021 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани прошла торжественная церемония открытия всероссийского детско-юношеского турнира по флорболу «Золотая клюшка – 2021». В турнире примут участие 64 команды из 13 регионов России. За победу будут бороться юные спортсмены в возрастных категориях 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. Татарстан в соревнованиях представит региональная сборная по флорболу, в составе которой будут участники всех возрастов, а также команды «Беркет», «Авентадор», «Барс» и «Алга».


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