«Науруз-2021»: фестиваль плова, этномаркет и хоккей в валенках

19:19, 21.03.2021 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани отмечали праздник тюркских и иранских народов «Науруз». В программе — постановки уличного театра, шоу джамперов, конкурсы «Науруз батыр» и «Науруз гузэлэ», народные игры и забавы, концерт, Этномаркет. Впервые прошел «Фестиваль плова», где народным голосованием определяли лучший рецепт известного блюда восточной кухни. Команды от национальных культурных автономий сразились в хоккее в валенках.


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