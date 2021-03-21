«Науруз-2021»: фестиваль плова, этномаркет и хоккей в валенках

Сегодня в Казани отмечали праздник тюркских и иранских народов «Науруз». В программе — постановки уличного театра, шоу джамперов, конкурсы «Науруз батыр» и «Науруз гузэлэ», народные игры и забавы, концерт, Этномаркет. Впервые прошел «Фестиваль плова», где народным голосованием определяли лучший рецепт известного блюда восточной кухни. Команды от национальных культурных автономий сразились в хоккее в валенках.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым