10 «закулисных» фото недели: хоккеист без головы, релакс Вассермана и кокетничающая Волынец

00:00, 21.03.2021 10
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Любое важное мероприятие имеет свою «изнанку». И иногда то, что происходит «за кулисами», не менее интересно, чем события «на сцене». Об этом фотоподборка «Реального времени» за последние 7 дней.

  • 1. Перед матчем «Ак Барс» — «Салават Юлаев» второго раунда плей-офф КХЛ.
  • 2—4. Перед сессией Госсовета РТ.
  • 5. На выставке «Подношение Тукаю».
  • 6—7. На открытии постоянной экспозиции, посвященной Николаю Караченцову, в казанском Музее соцбыта.
  • 8—9. В Нацбиблиотеке Татарстана в день открытия выдачи книг.
  • 10. На презентации «Большой инклюзивной викторины» в Казанском IT-парке.

Фото: Максим Платонов


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