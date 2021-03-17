«Моя Казань. Мой Татарстан»: татарская музыка от Renaissanse в стенах Нацмузея

Сегодня в Национальном музее Татарстана прошла презентация нового альбома камерного оркестра Renaissanse «Моя Казань. Мой Татарстан». Все восемь композиций альбома уже можно найти на интернет-площадках. Для каждой композиции была написана отдельная картина. Подобные выставки-концерты оркестр проводит с 2008 года благодаря не только творческому, но и семейному союзу — руководителей музыкального коллектива Лидии и Анастасии Илюшкиных их сестры-художницы Полины Илюшкиной.
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