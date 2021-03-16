В ТАИФ-НК прошел спортивно-семейный праздник «Лыжная эстафета — 2021»

11:25, 16.03.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 30
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

Работники АО «ТАИФ-НК» дружным коллективом проводили зиму и приняли участие в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам. Спортивно-семейный праздник состоялся в выходные на учебно-тренировочной базе «Алмаш». В этом году в зимнем забеге приняло рекордное количество участников, в том числе — руководство компании. На старт вышли 13 мужских и 3 женские команды. На протяжении всего мероприятия работала полевая кухня. Можно было выпить чая со свежей выпечкой, поесть горячую шурпу и шашлык. Для детей была организована отдельная развлекательная программа — катание на санях и верхом на пони. Завершился спортивный праздник награждением победителей. По итогам соревнований в мужской лыжной эстафете первое место заняла сборная КГПТО, второе — Производство №2 завода бензинов, третье — сборная завода бензинов. В женской эстафете лучшей стала команда производства №3 НПЗ, второй — заводоуправления, тройку победителей замкнула сборная завода бензинов.


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