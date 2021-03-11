Татарская деревня глазами сотрудников ИЯЛИ

Сегодня в культурном центре «Московский» открылась выставка «Татары Поволжья, Урала и Сибири» по материалам научных экспедиций Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.
На выставке представлены фотографии, сделанные во время экспедиций разных лет, а также куклы в костюмах татар и кряшен. В экспозиции представлены и аутентичные образцы народного художественного творчества татар XIX–XXI веков — ткачества, вышивки, кружевоплетения и обработки металла.
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