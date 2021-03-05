«Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…»: подарок для прекрасных дам от камерного хора Татарстана

23:08, 05.03.2021 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева камерный хор Татарстана представил праздничную программу с длинным списком женских имен «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…».


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