«Музыка любви»: оркестр Шутикова поздравил казанских женщин с 8 Марта

22:44, 04.03.2021 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарской филармонии имени Г. Тукая прошла премьера концертной программы «Музыка любви». Казанских женщин поздравили с наступающим праздником оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Анатолия Шутикова и приглашенные звезды — солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев и Борис Дьяков.


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