Подозревается в получении особо крупной взятки: в Казани арестовали экс-главу управления Ростехнадзора

До 1 мая под домашний арест отправлен бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Такое решение вынес Приволжский райсуд Казани. Петрова подозревают в получении взятки в размере 1 млн 486 тысяч рублей, которые 21 августа 2019 года были перечислены компанией «Евростиль» на счет ООО «Промтехэксперт», после чего застройщик завода стиральных машин в Челнах получил разрешение на допуск электроустановки к эксплуатации.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым