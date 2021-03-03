Подозревается в получении особо крупной взятки: в Казани арестовали экс-главу управления Ростехнадзора

13:30, 03.03.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

До 1 мая под домашний арест отправлен бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Такое решение вынес Приволжский райсуд Казани. Петрова подозревают в получении взятки в размере 1 млн 486 тысяч рублей, которые 21 августа 2019 года были перечислены компанией «Евростиль» на счет ООО «Промтехэксперт», после чего застройщик завода стиральных машин в Челнах получил разрешение на допуск электроустановки к эксплуатации.


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