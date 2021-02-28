Пожар на рынке на ул.Мавлютова: жертв нет

13:17, 28.02.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани вспыхнул рынок на ул. Мавлютова. Как сообщили в МЧС РТ, информация о горении поступила в 7.30 утра. Сгоревший комплекс принадлежит ООО «Стрелец». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (ПСЧ-7, на расстоянии 4 км) горел отдельно стоящий одноэтажный торговый павильон из сэндвич-панелей. По данным спасателей, к 8.10 часам открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 180 кв. метров. К счастью, обошлось без жертв, но предприниматели более десятка торговых точек полностью потеряли свой товар в огне.


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