Пожар на рынке на ул.Мавлютова: жертв нет

Сегодня в Казани вспыхнул рынок на ул. Мавлютова. Как сообщили в МЧС РТ, информация о горении поступила в 7.30 утра. Сгоревший комплекс принадлежит ООО «Стрелец». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (ПСЧ-7, на расстоянии 4 км) горел отдельно стоящий одноэтажный торговый павильон из сэндвич-панелей. По данным спасателей, к 8.10 часам открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 180 кв. метров. К счастью, обошлось без жертв, но предприниматели более десятка торговых точек полностью потеряли свой товар в огне.
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