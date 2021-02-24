Коронакризис и гастрономическое достижение: о чем говорили рестораторы и отельеры РТ

14:39, 24.02.2021 34
1/34
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани избрали нового президента Ассоциации рестораторов и отельеров, им стал председатель правления организации Зуфар Гаязов. Голосование прошло на отчетной встрече ассоциации, где ведущие участники рынка общепита и гостиничной сферы обсудили прошлогодние итоги и новые задачи.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи