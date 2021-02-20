«Джазовый Голливуд» в Казани: премьера на сцене Татарской филармонии

21:00, 20.02.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарской филармонии состоялась премьера программы «Джазовый Голливуд». Казанцы первыми увидели тематический концерт, посвященный музыке американских фильмов. Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева представили композиции из кинохитов последних двух десятилетий.


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