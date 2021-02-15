Коронакризис и стратегии восстановления: о чем говорили на коллегии Минэкономики РТ

19:32, 15.02.2021 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Пандемия коронавируса и ее последствия пошатнули экономику Татарстана: валовый региональный продукт сократился почти на 3%, доложил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на отчетной коллегии ведомства. В ответ федеральное правительство подготовило широкий набор инструментов, которые дадут республике шанс выйти на новый инвестиционный цикл. Коллегия минэкономики РТ - в фоторепортаже "Реального времени".


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