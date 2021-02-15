Казань простилась с экс-председателем Арбитражного суда РТ Рашитом Салаховым

В Казани прошла церемония прощания с экс-председателем Арбитражного суда РТ, заслуженным юристом России и Татарстана Рашитом Салаховым. Гражданская панихида состоялась в актовом зале здания Арбитражного суда РТ
Заслуженный юрист России и Татарстана Рашит Салахов скончался 14 февраля 2021 года на 80-м году жизни. Он возглавлял Арбитражный суд РТ 15 лет — с 1996 по 2011 год.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым