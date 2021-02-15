Казань простилась с экс-председателем Арбитражного суда РТ Рашитом Салаховым

12:31, 15.02.2021 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани прошла церемония прощания с экс-председателем Арбитражного суда РТ, заслуженным юристом России и Татарстана Рашитом Салаховым. Гражданская панихида состоялась в актовом зале здания Арбитражного суда РТ

Заслуженный юрист России и Татарстана Рашит Салахов скончался 14 февраля 2021 года на 80-м году жизни. Он возглавлял Арбитражный суд РТ 15 лет — с 1996 по 2011 год.


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