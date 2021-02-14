Шаляпинский-2021: в день рождения великого певца — традиционно опера пяти басов

00:00, 14.02.2021 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В день рождения Федора Шаляпина в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля неизменно исполняется опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». На Шаляпинском фестивале главную роль в опере традиционно исполнил выпускник Казанской консерватории, заслуженный артист России Михаил Казаков.


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