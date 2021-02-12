«Зеркало жизни»: скульптурно-живописный взгляд из Петербурга

С сегодняшнего в выставочном зале «Манеж» в Казани работает выставка «Зеркало жизни», представляющая творчество двух художников из Санкт-Петербурга – скульптора Винеры Абдуллиной и живописца Ильдуса Вахитова. Их творчество объединяет любовь к истории, культуре и традициям татарского народа. Основным направлением творчества Винеры Абдуллиной является монументальное искусство, а жителям Казани скульптор знакома по композиции «Казанская бабушка», установленной в Лядском саду. Излюбленный жанр Ильдуса Вахитова - пейзаж. На выставке можно увидеть 68 живописных работ художника.
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